وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد

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افتتح معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالعزيز بن خالد الشمري، والوفد المرافق وأعضاء السفارة.