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منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة

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وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد

وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد
http://almnatiq.net/?p=928540
المناطق - واس

افتتح معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.
حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالعزيز بن خالد الشمري، والوفد المرافق وأعضاء السفارة.

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