احدث الأخبار

“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة
أبرز المواد
 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي
أبرز المواد
 وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد
أبرز المواد
 مفتي منطقة جازان الشيخ آل شيبة يزور رئيس لجنة تراحم “زعله “ويطمئن على صحته
منطقة جازان
 أسطول للنقل الصديق للبيئة والمستدام بشركة البحر الأحمر
الاقتصاد
 وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها
أبرز المواد
 “أدوية الحموضة”.. تحذير طبي من أقراص “يتناولها الجميع”
أبرز المواد
 الحقيل يوجه الهيئة السعودية للمهندسين بإعداد اختبارات مهنية للأجانب
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 محاولة تفجير صراف آلي بأسطوانة غاز في حائل
منطقة حائل
 الرسوم والنقوش الصخرية في الدوادمي تُخلّد ذكرى الرحلات والحروب منذ العصر الحجري
أبرز المواد
“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة

أبرز المواد
انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي

انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي

أبرز المواد
وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد

وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد

أبرز المواد

انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي

انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي
http://almnatiq.net/?p=928543
المناطق - واس

انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي في العاصمة العراقية بغداد اليوم برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي .
وبحث الجانبان خلال الملتقى آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجلات كافة.
كما وقّع الجانبان اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار .
وأكد معالي وزير التجارة رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على هامش الملتقى حرص المملكة على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع العراق.
ويُجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي – العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

روابط ذات صلة

“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة
منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة
وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد

وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*