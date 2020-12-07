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منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة

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منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة
http://almnatiq.net/?p=928546
المناطق - واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطائرة مسيرة (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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