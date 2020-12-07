الهلال يبتعد بالصدارة بنقاط الرائد.. والفتح يخسر لقاء أبها بثلاثية

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تغلب فريق الهلال على مستضيفه الرائد اليوم بهدف دون رد، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه علي البليهي عند الدقيقة 83 من الشوط الثاني، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة عشرة بالمركز الأول في جدول الترتيب، فيما تجمّد الرائد عند رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز الثامن.

على مسياق آخر خسر فريق الفتح من ضيفه أبها اليوم بثلاثة أهداف لهدف، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسُجلت أهدف أبها عند الدقيقة 8 عند طريق اللاعب كارلوس ستراندبيرج، ليضيف زميله كريج قودوين الهدف الثاني في الدقيقة 17، وقبل نهاية المباراة عاد ستراندبيرج في الدقيقة 81 مسجلًا الهدف الثالث لفريقه، فيما سجل هدف الفتح اللاعب سفيان بن دبكة عند الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها للنقطة العاشرة بالمركز التاسع في جدول الترتيب، فيما تجمّد الفتح عند رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز السابع.