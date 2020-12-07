احدث الأخبار

مهرجان الصقور يختتم أشواط الدوليين في “الملواح” غدا .. و”المزاين” تواصل تألقها
أبرز المواد
 الإمارات.. أولى محطات الطاقة النووية تبلغ 100% من قدرتها وتستعد للتشغيل التجاري
أبرز المواد
 الهلال يبتعد بالصدارة بنقاط الرائد.. والفتح يخسر لقاء أبها بثلاثية
أبرز المواد
 “كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة
أبرز المواد
 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي
أبرز المواد
 وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد
أبرز المواد
 مفتي منطقة جازان الشيخ آل شيبة يزور رئيس لجنة تراحم “زعله “ويطمئن على صحته
منطقة جازان
 أسطول للنقل الصديق للبيئة والمستدام بشركة البحر الأحمر
الاقتصاد
 وزير الداخلية الإماراتي ينوه بالتقدم الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها
أبرز المواد
 “أدوية الحموضة”.. تحذير طبي من أقراص “يتناولها الجميع”
أبرز المواد
 الحقيل يوجه الهيئة السعودية للمهندسين بإعداد اختبارات مهنية للأجانب
أبرز المواد
مهرجان الصقور يختتم أشواط الدوليين في “الملواح” غدا .. و”المزاين” تواصل تألقها

مهرجان الصقور يختتم أشواط الدوليين في “الملواح” غدا .. و”المزاين” تواصل تألقها

أبرز المواد
الإمارات.. أولى محطات الطاقة النووية تبلغ 100% من قدرتها وتستعد للتشغيل التجاري

الإمارات.. أولى محطات الطاقة النووية تبلغ 100% من قدرتها وتستعد للتشغيل التجاري

أبرز المواد
الهلال يبتعد بالصدارة بنقاط الرائد.. والفتح يخسر لقاء أبها بثلاثية

الهلال يبتعد بالصدارة بنقاط الرائد.. والفتح يخسر لقاء أبها بثلاثية

أبرز المواد
“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

أبرز المواد

الهلال يبتعد بالصدارة بنقاط الرائد.. والفتح يخسر لقاء أبها بثلاثية

الهلال يبتعد بالصدارة بنقاط الرائد.. والفتح يخسر لقاء أبها بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=928551
المناطق - واس

تغلب فريق الهلال على مستضيفه الرائد اليوم بهدف دون رد، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدف الهلال الوحيد لاعبه علي البليهي عند الدقيقة 83 من الشوط الثاني، بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة عشرة بالمركز الأول في جدول الترتيب، فيما تجمّد الرائد عند رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز الثامن.

على مسياق آخر خسر فريق الفتح من ضيفه أبها اليوم بثلاثة أهداف لهدف، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسُجلت أهدف أبها عند الدقيقة 8 عند طريق اللاعب كارلوس ستراندبيرج، ليضيف زميله كريج قودوين الهدف الثاني في الدقيقة 17، وقبل نهاية المباراة عاد ستراندبيرج في الدقيقة 81 مسجلًا الهدف الثالث لفريقه، فيما سجل هدف الفتح اللاعب سفيان بن دبكة عند الدقيقة 47.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها للنقطة العاشرة بالمركز التاسع في جدول الترتيب، فيما تجمّد الفتح عند رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز السابع.

روابط ذات صلة

مهرجان الصقور يختتم أشواط الدوليين في “الملواح” غدا .. و”المزاين” تواصل تألقها

مهرجان الصقور يختتم أشواط الدوليين في “الملواح” غدا .. و”المزاين” تواصل تألقها
الإمارات.. أولى محطات الطاقة النووية تبلغ 100% من قدرتها وتستعد للتشغيل التجاري

الإمارات.. أولى محطات الطاقة النووية تبلغ 100% من قدرتها وتستعد للتشغيل التجاري
“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*