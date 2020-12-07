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مهرجان الصقور يختتم أشواط الدوليين في “الملواح” غدا .. و”المزاين” تواصل تألقها

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مهرجان الصقور يختتم أشواط الدوليين في “الملواح” غدا .. و”المزاين” تواصل تألقها

مهرجان الصقور يختتم أشواط الدوليين في “الملواح” غدا .. و”المزاين” تواصل تألقها
http://almnatiq.net/?p=928557
المناطق - واس

يختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة يوم غدٍ الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر للمشاركين الدوليين، التي يتنافس فيها 178 صقرا متسابقا، من فئات الفرخ والقرناس، للمحترفين والملاك، وتشمل صقور “شاهين” و”جير بيور”، و”جير تبع”.
وبلغ إجمالي عدد المشاركين في أشواط الدوليين على مدى يومي المسابقة نحو 400 صقار، عبر 24 شوطاً، نصفها للملاك، والنصف الآخر للمحترفين، ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط لمرحلة الكؤوس، ويُكرّم الفائزون الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.
فيما تواصل مسابقة المزاين تفاعلها غدا في أرض المهرجان بمَلْهِم شمال مدينة الرياض، حيث تتنافس فيها فئات “جير بيور قرناس”، و”شاهين بحري قرناس”، و”حُرّ فرخ” إنتاج محلي.
ويتوج نادي الصقور السعودي، منظم المهرجان، الفائزين يوميا في مسابقة المزاين على مدى الأيام الثلاثة للمسابقة، حيث رصد جوائز نقدية تبلغ 4,2 مليون ريال للفائزين في مسابقة المزاين، التي تجري على 7 أشواط، جائزة كل شوط 600 ألف ريال، يحصل فيها الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 200 ألف، وصاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.

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