إنفاذاً لتوجيهات محافظ الخفجي مدني وبلدية الخفجي يقفان على خسف غرب الخفجي

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إشارة للمقطع الفيديو المتداول بوجود خسف بالقرب غرب محافظة الخفجي وبلاغ احد المواطنين لمحافظ الخفجي فقد وجه سعادة محافظ الخفجي الاستاذ محمد بن سلطان الهزاع الجهات المعنية بالوقوف الميداني على الموقع واتخاذ ما يلزم بحماية حياة مرتادي البر والبادية .

وعليه وقفت فرق من الدفاع المدني بمحافظة الخفجي وبلدية المحافطة وتم عمل علامات اجراء احترازي وقائي على الخسف ، وسيتم عمل ساتر ترابي ولوحات تحذيريه وابلاغ هيئة المساحه الجولوجيه من قبل الدفاع المدني وفقا لمحضر معد مسبقا لمثل هذه الحالات مع عدة جهات حكوميه