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الفردية “الذاير” تحقق المركز الأول في شوط “سيف الملك” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الفردية “الذاير” تحقق المركز الأول في شوط “سيف الملك” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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الفردية “الذاير” تحقق المركز الأول في شوط “سيف الملك” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الفردية “الذاير” تحقق المركز الأول في شوط “سيف الملك” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=928575
المناطق - واس

حققت الفردية “الذاير” لمالكها فرج بن هادي المري المركز الأول في شوط “سيف الملك” عن لون “المجاهيم” في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة، لينتقل المري من المركز الثالث في النسخة الماضية إلى صدارة الشوط هذا العام.
وحقق محمد سعيد المنصوري مالك منقية “العنيدات” المركز الثاني في انتقال مميز من المركر السابع في شوط “شلفا ولي العهد” في النسخة الماضية، وجاء في المركز الثالث مالك منقية “المرعبات” ظبيعي بن عبدالله المنهالي صاحب المركز الخامس في منافسات ذات الفئة النسخة الماضية، فيما حل حنظل بن سالم المري مالك منقية “عفاسات” رابعاً بعد أن كان عاشراً في النسخة الماضية، تلاه طالب بن سالم المري خامساً، بعد أن كان ثامناً في النسخة الماضية.
وشهد شوط “سيف الملك” عن لون “المجاهيم” تغيير كبير في مراكز المتنافسين، حيث غاب حامل اللقب للنسخ الأربع الماضية الأمير عبدالرحمن بن خالد مالك منقية “نوادر الخليج”، فيما انتقل صاحب المركز الثاني الشيخ ذياب آل نهيان إلى منافسات شوط “بيرق المؤسس” لنفس اللون.

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