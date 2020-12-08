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“منشآت” تحفز المنشآت متسارعة النمو بإطلاق برنامج الابتكار والريادة

“منشآت” تحفز المنشآت متسارعة النمو بإطلاق برنامج الابتكار والريادة

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“منشآت” تحفز المنشآت متسارعة النمو بإطلاق برنامج الابتكار والريادة

“منشآت” تحفز المنشآت متسارعة النمو بإطلاق برنامج الابتكار والريادة
http://almnatiq.net/?p=928583
المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، برنامج أكاديمية منشآت للابتكار والريادة للمنشآت متسارعة النمو بالتعاون مع مركز التطوير المهني بجامعة ستانفورد ومعهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية، بمشاركة ممثلي 50 منشأة صغيرة ومتوسطة، وذلك بهدف رفع كفاءة المنشآت ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التجارية لملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة.
ويغطي البرنامج الذي أنطلق أمس ويستمر على مدى 3 شهور، استراتيجيات الابتكار في الشركات وخطط طرح المنتجات وتطوير الأسواق وإدارة النمو، إذ تشمل الخدمات الموجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشخيص دقيق لتحديد نقاط القوة ومواطن التطوير ثم تقديم الحلول اللازمة.
وتسعى “منشآت” إلى تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو ودعمها من خلال تقديم عدد من الحلول التي تستهدف تطوير قدراتها في المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والابتكار وغيرها من الجوانب الهامة، إضافة إلى تمكين هذه المنشآت لمساعدتها في تجاوز التحديات التي قد تحد من استمرارية نموها، خصوصًا أن “منشآت” قدمت 5 برامج استفاد منها أكثر من 250 منشأة صغيرة ومتوسطة متسارعة نمو.
ويقدر عدد المنشآت السعودية متسارعة النمو بنحو 7 آلاف منشأة، ويتزايد عدد المنشآت متسارعة النمو بما يقرب من ألف منشأة كل عام، لذلك اهتمت “منشآت” بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة من المنشآت للحفاظ على هذا التزايد الإيجابي في عددها والمحافظة على نمو المنشآت القائمة.
يذكر أن “منشآت” حريصة على توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

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