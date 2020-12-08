قاض أميركي ثان يوقف القيود المفروضة على “تيك توك”

قاض أميركي ثان يوقف القيود المفروضة على “تيك توك”

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قاض أميركي ثان يوقف القيود المفروضة على “تيك توك”

قاض أميركي ثان يوقف القيود المفروضة على “تيك توك”
http://almnatiq.net/?p=928609
المناطق_وكالات

أصدر قاض أميركي ثان، الاثنين، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة التجارة الأميركية من فرض قيود على تطبيق “تيك توك” لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين.

وتقول الشركة المالكة لـ”تيك توك” إن القيود ستحظر استخدامه فعليا في الولايات المتحدة.

مقر شركة "بايت دانس"

مقر شركة “بايت دانس”

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز في واشنطن الأمر بعد أكثر من شهر على قيام قاض أميركي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

ولم تعلق وزارة التجارة أو “تيك توك” على الأمر القضائي الجديد.

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