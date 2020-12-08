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مرض غامض يضرب المئات في الهند

مرض غامض يضرب المئات في الهند
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ضرب مرض مجهول وغامض ولاية أندرا براديش جنوب الهند، متسبباً بوفاة شخص ودخول ما لا يقل عن 227 آخرين إلى المستشفى.

وعانى المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى من أعراض عدة كالغثيان وفقدان الوعي. وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة سبب المرض الذي اجتاح بلدة إيلورو الواقعة بولاية أندرا براديش في نهاية الأسبوع، وفق موقع «إنديا تيفي».

وبحسب وزير الصحة في الولاية، آلا كالي كريشنا سرينيفاس، فإن هؤلاء الذين دخلوا المستشفى لا علاقة لمرضهم بكوفيد-19. من جهته، أفاد أحد الأطباء في مستشفى إيلورو الحكومي بأن المرضى المصابين، لاسيما الأطفال منهم، قد اشتكوا من حرقة في العيون والتقيؤ، فيما فقد بعضهم الوعي، بينما عانى آخرون ما يشبه نوبات صرع. وغادر 70 شخصاً المستشفى، فيما لا يزال 157 يتلقون العلاج.

وأوضح وزير الصحة في الولاية أن المرضى لم تظهر عليهم أي عدوى فايروسية بحسب عينات الدم المأخوذة منهم.

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