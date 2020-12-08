صفقات لـ«منقيات» بالكامل في لوني «الصفر» و«الشقح»

المناطق_الرياض

انتقلت «منقيات» عدد من أشهر ملاك الإبل في الخليج العربي إلى ملاك جدد؛ حيث شهدت منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة دخول أسماء جديدة في عالم الإبل. ومع بدء المنافسات الجارية حاليًّا في «الصياهد الجنوبية للدهناء» شمالي شرق الرياض، تغيب عدد من أبرز الملاك عن كشوفات التسجيل حتى اليوم 7 ديسمبر.

وقال أحد المراقبين في قطاع الإبل إن لوني «الصفر» و«الشقح» شهدت عقد صفقات لـ«منقيات» بالكامل، حاصلة على مراكز متقدمة في نتائج نسخ المهرجان السابقة.

وأضاف عبدالله بن مرجاح الخبير بشؤون الإبل أن الأيام القليلة القادم ستكون «حُبلى» ببعض المفاجآت، تتجاوز ما حصل في منافسات «المجاهيم»، إشارة منه إلى الدخول «التكتيكي» لحاصدة الألقاب الفردية «الذاير»، ثم انتقال ملكيتها إلى مالك آخر قبل ساعات من بدء شوط «كأس المؤسس».

وقال بن مرجاح «يلتزم بعض المنافسين الصمت بغرض المفاجأة، لا سيما أن التسجيل متاح حتى (72 ساعة) قبل بدء الشوط». ولفت إلى أن بضعة أسماء ترجلت عن صدارتها وتركت ساحة المنافسات، عبر تنفيذ صفقات مليونية لبيع «منقيات» بالكامل.

حيث شهدت بعض الأشواط تسجيل أسماء تشارك للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، وفي أشواط قوية. في حين لم يكشف مُلاك جدد عن نيتهم الدخول في منافسات المهرجان.

ومن أبرز الأسماء المنتظرة، في لون «الوضح» متصدر فئة «شلفا ولي العهد» وفئة «نخبة النخبة» مالك منقية «قطامات» عبدالمحسن البعيجان، وحمد العجمي صاحب المركز الثاني في فئة «بيرق المؤسس». وفي لون «الصفر» مالك منقية «ندر الصفر» دبوس الدبوس متصدر فئة «بيرق المؤسس» وفئة «نخبة النخبة» بالرغم من تأكيده المشاركة عبر تصريحات في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يُسجل غياب ثاني أبرز الأسماء المعروفة في لون «الصفر» المالك عبدالله الجبري متصدر فئة «سيف الملك»، والذي يشاع أنه قد باع منقيته لمالك جديد، ويتوقع أن يُسجل متأخرًا في المقابل شهد لون «الصفر» تسجيل المالك الشهير فهد الشريع في جميع الفئات «جمل» و«فردي»، أبرزها فئة «نخبة النخبة» الذي تظهر كشوفات التسجيل المعلنة، حضوره منفردًا، علمًا أنها مشاركته الأولى في هذا الشوط.

وفي لون «الشقح» ينتظر الجميع تسجيل هادي العمور في شوط فئة «نخبة النخبة» بالرغم من تسجليه في منافسات فئة «سيف الملك» متصدر النسخة الماضية. وفي لون «الشعل» غاب اسم حامل اللقب عن فئة «سيف الملك» بسبب الوفاة، وأيضًا المالك فالح بن محمد بن شويشان متصدر النسختين الماضيتين في فئة «شلفا ولي العهد».