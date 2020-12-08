ستة ملايين و623911 حالة إصابة بكورونا في البرازيل

ستة ملايين و623911 حالة إصابة بكورونا في البرازيل

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ستة ملايين و623911 حالة إصابة بكورونا في البرازيل

ستة ملايين و623911 حالة إصابة بكورونا في البرازيل
http://almnatiq.net/?p=928626
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 20317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 376 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ،ستة ملايين و623911 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 177317 ​​​.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

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