وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل

المناطق_الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة في فروعه في كل من الرياض وجدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي: منسق اداري أول -محلل تطبيقات-استشاري مساعد التخدير-استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين.

مساعد رئيس تمريض-مساعد رئيس تمريض-مساعد رئيس تمريض-مساعد رئيس تمريض-مساعد رئيس تمريض-مساعد رئيس تمريض-مساعد رئيس تمريض-مساعد رئيس تمريض

مساعد مدير الاسكان للتشغيل الميدان.

مندوب مشتريات-اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه-اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه-مدرب سريري-اختصاصي سريري-اختصاصي سريري-اختصاصي سريري-استشاري طب الطوارئ.

استشاري باطنية-استشاري أورام-استشاري جراحة عظام-استشاري عناية مركزة للأطفال-استشاري كلى أطفال-فني الحالات الطارئة-فني الحالات الطارئة-أخصائي طب طواري-أخصائي طب طواري.

ممثل توظيف ثاني-رئيس تمريض-رئيس تمريض-سكرتير أول-مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف-محلل تطوير تقنيه المعلومات-مساعد صيانة-محرر الشئون الاعلامية-مندوب جوازات السفر-مساعد رعاية مرضى.

مشغل محطة ثاني-منسق مشروع ثاني-QUALITY CONTROL SUPERVISOR-منسق جودة ونوعية-فني العلاج التنفسي-كبير اختصاصين سريري-كبير اختصاصين سريري-كبير فنيي الكهرباء-كبير السكرتاريين-كبير المحللين الاداريين-محلل زراعة أول-طبيب متخصص-

طبيب متخصص-طبيب متخصص-أخصائي أول, علم التخاطب والبلع-ممرض أول-ممرض أول-

ممرض ثاني-ممرض ثالث-فني اول رعاية صحية افتراضية-كاتب جناح-مساعد مخازن.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist