عقوبة انضباطية تنتظر حمدالله بعد تعادل «النصر» مع «الاتفاق»

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بات المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في انتظار عقوبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد كرة القدم؛ بسبب امتناعه عن إجراء المقابلة الإعلامية، عقب مواجهة الاتفاق، بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

وتعادل النصر مع الاتفاق، بهدفين لكل منهما، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين، ليواصل العالمي عروضه السيئة، وعقب المواجهة غادر عبدالرزاق حمدالله الملعب ورفض إجراء أي مقابلات إعلامية؛ حيث ظهر عليه الحزن والإحباط من النتيجة.

وبحسب موقع «كووورة» من المقرر أن توقع لجنة الانضباط والأخلاق، عقوبة على حمدالله نظرًا لمخالفته اللائحة؛ حيث لا يحق للاعب الامتناع عن الحضور للمنطقة الإعلامية لإجراء مقابلة بعد المباراة.

وشارك حمدالله هذا الموسم مع النصر في 3 مباريات أحرز خلالهم هدف وحيد كان أمام الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وانضم حمدالله إلى النصر قادمًا من الريان القطري، وخاض حتى الآن 78 مباراة، أحرز 91 هدفاً وصنع 18 آخرين، وتوج بهدف الدوري السعودي للمحترفين «مرتين».