عقوبة انضباطية تنتظر حمدالله بعد تعادل «النصر» مع «الاتفاق»

عقوبة انضباطية تنتظر حمدالله بعد تعادل «النصر» مع «الاتفاق»

أبرز المواد
القضاء يعيد 55 % من مؤسسة مجوهرات لأب أنكر ابنه شراكته

القضاء يعيد 55 % من مؤسسة مجوهرات لأب أنكر ابنه شراكته

أبرز المواد
النفط ينخفض 1% بسبب ارتفاع إصابات “كورونا” والتوتر الأمريكي الصيني

النفط ينخفض 1% بسبب ارتفاع إصابات “كورونا” والتوتر الأمريكي الصيني

أبرز المواد
110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

أبرز المواد

القضاء يعيد 55 % من مؤسسة مجوهرات لأب أنكر ابنه شراكته

القضاء يعيد 55 % من مؤسسة مجوهرات لأب أنكر ابنه شراكته
http://almnatiq.net/?p=928647
المناطق_الرياض

قضت المحكمة التجارية بجدة، بثبوت شراكة مواطن مع ابنه في مؤسسة للذهب والمجوهرات بنسبة ٥٥٪، بعد أن تقدم الأب بدعوى تؤكد أن المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليه (مؤسسة للذهب والمجوهرات وفروعها) ملك للأب ومن ماله، بينما كتبها باسم المدعى عليه كونه ابنه الوحيد في ذلك الوقت.

وكان الأب طالب بإثبات شراكته بنسبة 90% في المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية التي أقر بها، وإثبات نسبة 10% للمدعى عليه، المتفق عليها مقابل إدارته المؤسسة، إلا أن المدعى عليه وبعد مماطلات وتحايل أقر بملكيته 45% من المؤسسة والممتلكات والأرصدة البنكية والعقارات مقابل مجهوده، ما يجعل للأب وورثته نسبة 35% فقط. وحين وافق الأب مرغما تم التوقيع على ذلك، ما يضمن للابن الحصول على النسبة الأكبر للتحكم في المؤسسة دون اعتراض أبيه، غير أن الأب طالب في دعواه بإثبات شركته بنسبة 90% من المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية لجميع الممتلكات.

روابط ذات صلة

عقوبة انضباطية تنتظر حمدالله بعد تعادل «النصر» مع «الاتفاق»

عقوبة انضباطية تنتظر حمدالله بعد تعادل «النصر» مع «الاتفاق»
النفط ينخفض 1% بسبب ارتفاع إصابات “كورونا” والتوتر الأمريكي الصيني

النفط ينخفض 1% بسبب ارتفاع إصابات “كورونا” والتوتر الأمريكي الصيني
110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*