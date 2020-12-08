جو بايدن يختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع

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ذكرت صحيفة بوليتيكو يوم الاثنين نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع.

وسيكون أوستن أول وزير دفاع أمريكي أسود. ويمثل اختياره مفاجأة لميشيل فلورنوي، المسؤولة الكبيرة السابقة في وزارة الدفاع التي كان ينظر إليها على أنها المنافسة الرئيسية على المنصب. وكانت فلورنوي ستصبح أول امرأة تشغل منصب وزيرة الدفاع.

سيحتاج أوستن، الذي تقاعد في عام 2016، إلى إعفاء من الكونجرس لأن تقاعده لم يمر عليه السبع سنوات اللازمة لتولي المنصب. وسيكون ثاني وزير دفاع يحصل على هذا الإعفاء في أربع سنوات بعد أن اختار الرئيس دونالد ترامب جيمس ماتيس، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية، ليكون وزير دفاعه الأول.

وقال أحد الشخصين المطلعين على القرار إن بايدن وأوستن طورا علاقة عمل خلال إدارة أوباما وكان الجنرال المتقاعد يقدم المشورة للفريق الانتقالي في قضايا الأمن القومي.