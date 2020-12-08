قلق عراقي بشأن أحداث محافظة السليمانية بإقليم كردستان

قلق عراقي بشأن أحداث محافظة السليمانية بإقليم كردستان

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قلق عراقي بشأن أحداث محافظة السليمانية بإقليم كردستان

قلق عراقي بشأن أحداث محافظة السليمانية بإقليم كردستان
http://almnatiq.net/?p=928662
المناطق - وكالات

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح اليوم عن قلقه بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية بإقليم كردستان خلال الأيام القليلة الماضية ومارافقها من أعمال عنف أدت إلى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عددٍ من المباني إلى الحرق والدمار.
ودعا الرئيس صالح الجهات ذات العلاقة إلى تلبية مطالب المتظاهرين، والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، ووقف ما أسماه بالتجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي .
وحث القوات الأمنية والمتظاهرين على الابتعاد عن العنف ، مؤكدا بأن الطريق الأفضل أمام حكومة الإقليم لحل الأزمة المالية الحالية يتمثل بالعمل على التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية ما يتعلق بالرواتب ومستحقات الإقليم من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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