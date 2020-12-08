احدث الأخبار

“اليونسكو” تتخذ قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها
أبرز المواد
 اليونيسف تطلق نداء للمساعدة الطارئة لـ 39 مليون طفل في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تطلق مؤسسة مستقلة لحشد التمويل
أبرز المواد
 التعليم: “البوابة الإلكترونية” الجديدة تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات
أبرز المواد
 أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء
أبرز المواد
 قلق عراقي بشأن أحداث محافظة السليمانية بإقليم كردستان
أبرز المواد
 جو بايدن يختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع
منوعات
 عقوبة انضباطية تنتظر حمدالله بعد تعادل «النصر» مع «الاتفاق»
أبرز المواد
 القضاء يعيد 55 % من مؤسسة مجوهرات لأب أنكر ابنه شراكته
أبرز المواد
 النفط ينخفض 1% بسبب ارتفاع إصابات “كورونا” والتوتر الأمريكي الصيني
أبرز المواد
 110 آلاف مطعم يغلق أبوابه في أمريكا ونصف مليون على وشك الانهيار
أبرز المواد
 إصدار فوري للرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية
أبرز المواد
“اليونسكو” تتخذ قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

“اليونسكو” تتخذ قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

أبرز المواد
اليونيسف تطلق نداء للمساعدة الطارئة لـ 39 مليون طفل في الشرق الأوسط

اليونيسف تطلق نداء للمساعدة الطارئة لـ 39 مليون طفل في الشرق الأوسط

أبرز المواد
“الصحة العالمية” تطلق مؤسسة مستقلة لحشد التمويل

“الصحة العالمية” تطلق مؤسسة مستقلة لحشد التمويل

أبرز المواد
التعليم: “البوابة الإلكترونية” الجديدة تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات

التعليم: “البوابة الإلكترونية” الجديدة تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات

أبرز المواد

“اليونسكو” تتخذ قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

“اليونسكو” تتخذ قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها
http://almnatiq.net/?p=928669

اتخذت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دوررة المجلس 210 اليوم بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن القرار وملحقيه يؤكد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وإن القرار وملحقيه أعاد التأكيد على رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية.
وأبان أن القرار طالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.
وأوضح أن القرار وملحقية يؤكد بطلان جميع الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما يعيد التأكيد على قرارات (اليونسكو) الثمانية عشرة الخاصة بالقدس، والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي، في حين طالب القرار أيضاً بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس، لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من (اليونسكو) إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.

روابط ذات صلة

اليونيسف تطلق نداء للمساعدة الطارئة لـ 39 مليون طفل في الشرق الأوسط

اليونيسف تطلق نداء للمساعدة الطارئة لـ 39 مليون طفل في الشرق الأوسط
“الصحة العالمية” تطلق مؤسسة مستقلة لحشد التمويل

“الصحة العالمية” تطلق مؤسسة مستقلة لحشد التمويل
التعليم: “البوابة الإلكترونية” الجديدة تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات

التعليم: “البوابة الإلكترونية” الجديدة تعمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*