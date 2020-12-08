اليونيسف تطلق نداء للمساعدة الطارئة لـ 39 مليون طفل في الشرق الأوسط

المناطق - الرياض

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) نداءً من أجل الحصول على 2.5 مليار دولار لتقديم المساعدة الطارئة المنقذة للحياة لنحو 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021م.

وأوضح المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، في بيان صادر عنه اليوم، أن منطقة الشرق الأوسط هي موطن لأكبر عدد من الأطفال المحتاجين في العالم، مفيداً أن ذلك يُعزى إلى حد كبير إلى الأزمات الناجمة عن صنع الإنسان بما في ذلك النزاعات المسلحة والفقر والركود الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا النداء يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للأطفال ومواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة الناشئة عن جائحة كوفيد-١٩.