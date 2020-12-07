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غرفة حفرالباطن تستضيف ملتقى التوظيف الثالث لتقنية البنات بحفرالباطن

غرفة حفرالباطن تستضيف ملتقى التوظيف الثالث لتقنية البنات بحفرالباطن

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غرفة حفرالباطن تستضيف ملتقى التوظيف الثالث لتقنية البنات بحفرالباطن

غرفة حفرالباطن تستضيف ملتقى التوظيف الثالث لتقنية البنات بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=928687
حفرالباطن ـ المناطق

استضافت غرفة حفرالباطن ممثلة بلجنة سيدات الاعمال مساء اليوم ملتقى التوظيف التي تنظمه الكلية التقنية للبنات بحفرالباطن على مسرح الغرفة والذي يهدف لإيجاد عدد من الفرص الوظيفية الملائمة لخريجات الكلية في مختلف التخصصات وإتاحة فرصة التواصل المباشر بين الخريجات ومنشآت القطاع الخاص.

وأوضحت عضو مجلس غرفة حفرالباطن ورئيسة لجنة سيدات الاعمال الأستاذة ردنيه الشمري أن الغرفة تسعى من خلال استضافة الملتقى إلى ربط احتياجات سوق العمل مع التخصصات المطروحة في الكلية، ونشر الوعي والتثقيف بين المتدربات والتعريف بأهمية العمل في القطاع الخاص، وكذلك توعية أصحاب العمل بضرورة وضع المميزات والحوافز التي تسهم في استقطاب الكفاءات من الخريجات”.

وبدورها قالت عميدة الكلية التقنية الأستاذة حنان المطيري “أن الهدف من إقامة هذه الملتقيات هو توجيه وإرشاد خريجات الكليات التقنية الباحثات عن العمل في القطاع الخاص وتأهيلهن للاندماج في قطاع الاعمال والمساهمة في توطين الوظائف وإيجاد فرص وظيفية من خلال تنظيم اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص وقيادات الكلية، مبينة أن هناك اهداف مستقبلية للملتقيات القادمة وهو عقد شراكات مع الشركات والمؤسسات المشاركة والأقسام التدريبية واطلاعهم على إمكانيات الكلية البشرية والتدريبية وتنظيم لقاء بين مديري الموارد البشرية بالشركات وقيادات الكلية.

وفي الختام كرمت عميدة الكلية التقنية الجهات المشاركة والراعية للملتقى.

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