أمانة الشرقية تنفذ 952 جولة رقابية وترصد 15مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية

الدمام - المناطق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الاثنين 22/4/1442هـ، 952 جولة رقابية، بالإضافة لـ (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها قيد (15) مخالفة، منها (11) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و(4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وتأتي هذه الجولات ضمن جولات الأمانة الرقابية لمتابعة تطبيق كافة المنشآت التجارية ومراكز التسوق ومنافذ البيع للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية.

كما قامت يوم أمس بغسل وتعقيم وتطهير (728) موقعاً، باستخدام (141787) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك للحد من انتشار فيروس ” كورونا المستجد “، كما تم رفع (7418) طن من النفايات، وإزالة (5066) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (6270) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة في المنطقة، حيث تستقبل يوميا الشكاوى والبلاغات عبر مركز البلاغات (940).