أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف عبد العزيز الشمري مديرا لإدارة حماية الشعب المرجانية

الدمام - المناطق

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا بتكليف الأستاذ عبد العزيز بن زايد الشمري مديرا لإدارة حماية الشعب المرجانية، إضافة الى مهام عمله بوحدة الرقابة البلدية، وتعنى هذه الادارة بالعناية بالشعب المرجانية وحمايتها ونظافتها واكثارها والمحافظة على تكوين وتثبيت الجزر المرجانية وحماية السواحل من عوامل التعرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

و أعرب الأستاذ عبد العزيز الشمري عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة إدارات وبلديات أمانة المنطقة الشرقية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.