بلدية الشبحة تنفذ بنجاح فعاليات يوم التطوع ومشاركة الايتام تخطف الاعجاب

أملج - فايز السميري:

نفذت بلدية الشبحة بحضور رئيس مركز الشبحة ومساعد رئيس بلدية الشبحة وبحضور رئيس جمعية البر الخيرية بالشبحة وعدد من المسؤولين بالبلدية والجهات الحكومية الأخرى وبالتعاون مع جمعية البر بالشبحة ولجنة التنمية الاجتماعية بأملج صباح اليوم فعاليات متعددة تفاعلاً مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع 5 عطاء وطن

منها غرس الشتلات في الحدائق العامة وكذلك إزالة التشوهات البصرية من كتابات جدارية في الشوارع العامة وغير ذلك . وشارك عدد من المتطوعين والمتطوعات والايتام في هذه الفعالية واضفت مشاركة الايتام رونق خاص حيث تفاعل الحضور مع مشاركتهم وقامت بلدية الشبحة بتكريم المشاركين ببعض الهدايا منها الشتلات الزراعية وكذلك قامت جمعية البر الخيرية بالشبحة بتسليم جوائز مالية خاصة للايتام تشجيعاً لهم وتحفيزا لمثل هذه الاعمال التطوعية.

وكانت لجنة التنمية الاجتماعية بأملج قد شاركت بعدد من المتطوعات وشاركن مع الايتام في انجاح الفعالية التي انطلقت في التاسعة صباحاً.