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أمير نجران يدشن جمعية الإعلام الرقمي بالمنطقة

أمير نجران يدشن جمعية الإعلام الرقمي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=928702
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم جمعية الإعلام الرقمي بالمنطقة .
وبارك سموه عمل الجمعية في منطقة نجران لتقوم بواجباتها الإعلامية وذلك خلال استقباله اليوم لرئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن فهد آل الحارث وأعضاء مجلس الإدارة .
ونوه سموه بدور الإعلام بشكل عام في إبراز ما تعيشه المملكة من نهضة تنموية شاملة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن رسالة الجمعية تهدف الى تقديم خدمات تدعم وتحفز دور الإعلام السعودي، وتوضح أهمية بناء الشخصية الإعلامية والإسهام والارتقاء بالعمل الإعلامي في المجتمع وإبراز جهود الجهات في المنطقة وتبادل الخبرات والتجارب بين الإعلاميين.

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