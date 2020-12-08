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أمير مكة المكرمة يرعى غداً اللقاء الافتراضي السنوي الرابع “لأندية نزاهة”

أمير مكة المكرمة يرعى غداً اللقاء الافتراضي السنوي الرابع “لأندية نزاهة”

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أمير مكة المكرمة يرعى غداً اللقاء الافتراضي السنوي الرابع “لأندية نزاهة”

أمير مكة المكرمة يرعى غداً اللقاء الافتراضي السنوي الرابع “لأندية نزاهة”
http://almnatiq.net/?p=928708
المناطق - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدًا فعاليات اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لمنسوبي أندية “نزاهة” بالمؤسسات التعليمية في المملكة 1442هـ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030″، الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأكد معالي نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل أن الفعاليات تهدف إلى إبراز مواهب الطلبة وتحفيزهم في تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، ونشر مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتتضمن فعاليات اللقاء جولة افتراضية على المعرض الفني لتعزيز قيم النزاهة، واستعراض أنشطة وبرامج أندية نزاهة في المؤسسات التعليمية، إضافةً إلى عرض مشهد توعوي تقدمه جامعة الملك عبدالعزيز، كما سيشهد اللقاء تكريم أندية “نزاهة” في مؤسسات التعليم الأكثر نشاطًا للعامين 1441 – 1442 هـ.
ويشتمل اللقاء على جلسات حوارية بمشاركة عددٍ من المتخصصين، حيث تتناول الجلسة الأولى ركائز رؤية المملكة “2030” بعنوان مجتمع حيوي واقتصاد ومزدهر ووطن طموح، فيما تناقش الجلسة الثانية مبادرات وتجارب أندية نزاهة في المؤسسات التعليمية.
يذكر أن مبادرة أندية نزاهة تأتي إيمانًا من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأهمية نشر الوعي بمخاطر الفساد في المؤسسات التعليمية، وتحفيز الطلبة عبر الممارسات الإيجابية لقيم الشفافية والنزاهة.

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