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150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا

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http://almnatiq.net/?p=928715
المناطق - واس

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، إنتاج فيلم سينمائي يستعرض جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للوقاية من جائحة كورونا في المسجد الحرام.

المسجد الحرام وجائحة كورونا

وذكر مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلطان المسعودي، أن فكرة الفيلم جاءت لتوثق المرحلة التي مر بها المسجد الحرام خلال جائحة كورونا، وما بذلته الرئاسة العامة من جهود لضمان سلامة زوار وقاصدي البيت العتيق، وما تقدمه الحكومة من إمكانيات وجهود وطاقات فنية وتقنية وبشرية في خدمة الحرمين الشريفين.

وقال المسعودي: “تعاقدت الرئاسة العامة لإنتاج الفيلم مع إحدى المؤسسات الإعلامية الوطنية، بالإضافة إلى الكوادر الإعلامية المميزة في إدارة الإعلام بالرئاسة، لتكتمل هذه الجهود. ويُبرز الوثائقي ريادة المملكة وخبرتها الكبيرة خلال إدارتها للحشود، وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، وسط منظومة متكاملة وآمنة”.

وأكد أن العمل يستغرق تصويره في المسجد الحرام وساحاته، (10) أيام، بمعدل (15) ساعة يَوْمِيًّا، من خلال طاقم عمل سعودي مؤهل ذي خبرة في الإنتاج السينمائي، وبعدها يتم العمل على الإنتاج.

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