احدث الأخبار

“الصحة” : تسجيل 193 حالة مؤكدة وتعافي 246 حالة واستمرار تراجع الحالات
أبرز المواد
 أمير الشرقية : تعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر يتطلب عملاً منهجياً تكاملياً
المنطقة الشرقية
 مصر تعرب عن أملها في أن تسفر مساعي دولة الكويت عن حل للأزمة الخليجية
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية وجامعة جدة وأمانة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة
منطقة تبوك
 150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا
أبرز المواد
 السباق للبيت الأبيض يصل اليوم إلى “الملاذ الآمن”
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرعى غداً اللقاء الافتراضي السنوي الرابع “لأندية نزاهة”
منطقة مكة المكرمة
 أرامكو السعودية وبيكر هيوز تعلنان بدء الأعمال الإنشائية لمشروعٍ مشتركٍ في المواد اللامعدنية بالمملكة
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن جمعية الإعلام الرقمي بالمنطقة
منطقة نجران
 بلدية الشبحة تنفذ بنجاح فعاليات يوم التطوع ومشاركة الايتام تخطف الاعجاب
منطقة تبوك
“الصحة” : تسجيل 193 حالة مؤكدة وتعافي 246 حالة واستمرار تراجع الحالات

“الصحة” : تسجيل 193 حالة مؤكدة وتعافي 246 حالة واستمرار تراجع الحالات

أبرز المواد
أمير الشرقية : تعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر يتطلب عملاً منهجياً تكاملياً

أمير الشرقية : تعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر يتطلب عملاً منهجياً تكاملياً

المنطقة الشرقية
مصر تعرب عن أملها في أن تسفر مساعي دولة الكويت عن حل للأزمة الخليجية

مصر تعرب عن أملها في أن تسفر مساعي دولة الكويت عن حل للأزمة الخليجية

أبرز المواد
أمير مكة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية

أمير مكة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية

منطقة مكة المكرمة

أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=928718
تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء سفر بن منيف العتيبي ، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.ورحّب الأمير فهد بن سلطان في بداية الاستقبال باللواء العتيبي , متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه. وأكد سموه اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية، مشيداً سموه بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده – حفظهم الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية. مشيرا سموه الى الدور الهام لقوة أمن المنشآت في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن منوهاً بالجهود التي يبذلها منسوبو قوة أمن المنشآت بالمنطقة.من جهته أعرب اللواء العتيبي  عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع اليه من توجيهات سائلا الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

روابط ذات صلة

بلدية الشبحة تنفذ بنجاح فعاليات يوم التطوع ومشاركة الايتام تخطف الاعجاب

بلدية الشبحة تنفذ بنجاح فعاليات يوم التطوع ومشاركة الايتام تخطف الاعجاب
أسطول للنقل الصديق للبيئة والمستدام بشركة البحر الأحمر

أسطول للنقل الصديق للبيئة والمستدام بشركة البحر الأحمر
حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم

حالة مطرية جديدة منتصف الاسبوع القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*