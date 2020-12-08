أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء سفر بن منيف العتيبي ، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.ورحّب الأمير فهد بن سلطان في بداية الاستقبال باللواء العتيبي , متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه. وأكد سموه اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية، مشيداً سموه بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده – حفظهم الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية. مشيرا سموه الى الدور الهام لقوة أمن المنشآت في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن منوهاً بالجهود التي يبذلها منسوبو قوة أمن المنشآت بالمنطقة.من جهته أعرب اللواء العتيبي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع اليه من توجيهات سائلا الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.