أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية وجامعة جدة وأمانة جدة

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة جدة، وأمانة جدة.

ونصت الاتفاقية الأولى التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي ورئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، على تعاون الجانبين في نشر مفهوم منصة العمل التطوعي وتقديم ساعات تطوعية من قبل الكادر التعليمي في المجالات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاستفادة من الخريجين المتميزين في تقديم أعمال تطوعية بفروع التنمية بالمنطقة بالإضافة لتقديم دراسات أكاديمية تساعد في تنمية المنطقة.

وتعزز الاتفاقية الثانية التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي وأمين جدة صالح التركي جوانب التعاون في منح الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي منافذ بيع في مواقع متفرقة من مدينة جدة.