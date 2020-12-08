احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تستنفر جهودها لنزح مياه الأمطار بالنعيرية
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض : القبض على 4 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي
منطقة الرياض
 “الصحة” : تسجيل 193 حالة مؤكدة وتعافي 246 حالة واستمرار تراجع الحالات
أبرز المواد
 أمير الشرقية : تعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر يتطلب عملاً منهجياً تكاملياً
المنطقة الشرقية
 مصر تعرب عن أملها في أن تسفر مساعي دولة الكويت عن حل للأزمة الخليجية
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية وجامعة جدة وأمانة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يستقبل قائد أمن المنشآت بالمنطقة
منطقة تبوك
 150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا
أبرز المواد
 السباق للبيت الأبيض يصل اليوم إلى “الملاذ الآمن”
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرعى غداً اللقاء الافتراضي السنوي الرابع “لأندية نزاهة”
منطقة مكة المكرمة
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منطقة تبوك
أمانة الشرقية تستنفر جهودها لنزح مياه الأمطار بالنعيرية

أمانة الشرقية تستنفر جهودها لنزح مياه الأمطار بالنعيرية

المنطقة الشرقية
شرطة الرياض : القبض على 4 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي

شرطة الرياض : القبض على 4 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي

منطقة الرياض
“الصحة” : تسجيل 193 حالة مؤكدة وتعافي 246 حالة واستمرار تراجع الحالات

“الصحة” : تسجيل 193 حالة مؤكدة وتعافي 246 حالة واستمرار تراجع الحالات

أبرز المواد

أمير مكة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية

أمير مكة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=928725
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة،  نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن نبذة عن أعمال الوزارة في المنطقة والمحافظات التابعة لها ، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها.

روابط ذات صلة

أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية وجامعة جدة وأمانة جدة

أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية وجامعة جدة وأمانة جدة
150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا

150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا
أمير مكة المكرمة يرعى غداً اللقاء الافتراضي السنوي الرابع “لأندية نزاهة”

أمير مكة المكرمة يرعى غداً اللقاء الافتراضي السنوي الرابع “لأندية نزاهة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*