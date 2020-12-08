أمير مكة يستقبل نائب وزير الموارد البشرية

المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن نبذة عن أعمال الوزارة في المنطقة والمحافظات التابعة لها ، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها.