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مصر تعرب عن أملها في أن تسفر مساعي دولة الكويت عن حل للأزمة الخليجية

مصر تعرب عن أملها في أن تسفر مساعي دولة الكويت عن حل للأزمة الخليجية
http://almnatiq.net/?p=928729
المناطق - الرياض

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن تقدير بلاده لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير دولة الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين دولة قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.
وعبّر المتحدث في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم عن أمله في أن تسفر هذه المساعي المشكورة “عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه” ، مؤكدا أن مصر انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها” فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي”.

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