أمير الشرقية : تعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر يتطلب عملاً منهجياً تكاملياً

الدمام - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية تقديم منتجات تمويل اجتماعي مبتكرة، تراعي احتياجات المستفيدين، وتسهم في تعزيز استقلاليتهم المالية، وتنمي لديهم حس الاستثمار ، وذلك خلال لقائه بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام حسين بن عبدالله بن سنه، والذي قدم لسموه تقريراً موجزاً عن جهود البنك خلال الفترة الماضية، ودعم البنك في المنطقة الذي تجاوز منذ تأسيسه 11 مليار ريال، ضمن حزمة دعم في مسارات متنوعة.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للبرامج التنمية الاجتماعية المختلفة من رعايةٍ واهتمام، ودعمٍ متواصل، لتلك البرامج على مختلف المستويات، مشيراً سموه لأن تعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر يتطلب عملاً منهجياً تكاملياً، يركز على تلمس الاحتياج، وابتكار منتجات تمويل، وتعزيز دور الاستثمار والعمل الحر في رفع المستوى المالي للأسر، إضافةً إلى تقديم برامج التمويل متناهي الصغر والأصغر بشكلٍ فاعل يواكب متطلبات قطاع العمل، موضحاً سموه أهمية برنامج القروض الاجتماعية في إعانة الشباب والأسر على مواجهة أعباء الحياة، متمنياً سموه للمجلس التوفيق.

من جهته قدم مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام حسين بن سنه، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، ودعمٍ لجهود البنك، مشيراً أن البنك قدم أكثر من 427 ألف قرض تنوعت بين الاجتماعية والمشروعات، إضافةً للخدمات غير المالية التي شملت البرامج التدريبية والتأهيلية والاستشارات لرواد الأعمال من مستفيدي البنك.