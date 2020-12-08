أمانة الشرقية تستنفر جهودها لنزح مياه الأمطار بالنعيرية

المناطق - الدمام

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية بأن محافظة النعيرية شهدت منذ منتصف مساء الخميس الموافق ١٨/٠٤/١٤٤٢هـ، وحتى فجر الأحد الموافق ٢١/٠٤/١٤٤٢هـ لأمطار غزيرة لم تشهدها المحافظة منذ حوالي 30 عام، تركزت في بعض الأحياء الداخلية في المحافظة، مما نتج عنه تجمعات مياه كبيرة في الشوارع الرئيسية المنخفضة في المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: إن محافظة النعيرية شهدت موجة مطرية قوية، حيث تجاوز معدل هطول الأمطار عن الحالات المطرية المعتادة بثلاثة أضعاف، وقد بلغت كمية الأمطار حسب القراءات الارشادية بالأمانة في حدود 89 ملم، مشيرا الى أن أكثر المناطق التي تجمع فيها مياه الأمطار هو طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله والذي يعتبر من المناطق المنخفضة ونقطة تجمع لأحياء الفيصلية والمحمدية والعزيزية والصناعية وتتركز فيه خطوط تصريف مياه الأمطار وتخفيض المياه الجوفية، موضحا أنه نظرا لغزارة الأمطار خلال فترة هطول الأمطار أدى الى ارتفاع منسوب المياه بمعدل دائرة نصف قطرها ٢٥٠ متر، إضافة الى وجود 4 نقاط تجمع لمياه الأمطار بمداخل المحافظة والأحياء الداخلية، موضحا أن استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه خلال الفترة الماضية نتج عنه غمر مولدات محطات تصريف مياه الأمطار والمضخات المساندة بالشارع، إضافة الى انقطاع التيار الكهربائي وتوقفها عن العمل نتيجة لوجودها في المنطقة المنخفضة المغمورة بالمياه.

وكشف محمد الصفيان بأن الأمانة قامت بتفعيل خطة الطوارئ والأزمات وارسال فرق التدخل السريع، وإحضار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تصريف مياه الأمطار بالموقع، ونزول الفرق الميدانية للموقع لإعادة تصريف المياه في الموقع المغمور بالمياه، هذا بالإضافة الى توفير مضخات متنقلة ذات قدرة عالية لتصريف مياه الأمطار، حيث تصل قدرتها في ضخ المياه الى 3000 متر مكعب في الساعة، هذا بالإضافة الى استنفار بلدية النعيرية بكامل معداتها وآلياتها وطواقمها الفنية، بالتنسيق والتعاون مع فرع إدارة خدمات المياه بالمحافظة، والجهات ذات العلاقة، بالتعامل الفوري مع الأماكن المغمورة والبدء في تصريف المياه منها.

وأكد المتحدث الرسمي بأنه نتيجة لهذه الجهود تم الانتهاء من 80% من نزح المياه، وجاري العمل على استكمال تصريف باقي المياه، لتبدأ بعدها فرق النظافة لتنظيف كافة المواقع التي شهدت غمر للمياه بسبب غزارة الأمطار، هذا بالإضافة الى أعمال الصيانة لبعض التلفيات في المواقع التي تضررت نتيجة لهذه الأمطار.