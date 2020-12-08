الأمير فيصل بن مشعل يستقبل وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع المهندس عايض الغوينم , ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الفروع محمد السعد.



وفي بداية اللقاء رحب سموه بالحضور , منوهاً بما تتلقاه الوزارة من دعم القيادة ـ أيدها الله ـ , مؤكداً على أن الجميع لمس بالفعل الجهود العظيمة والمحترفة لوزارة التجارة بقيادة معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي وكافة منسوبيها ومدراء فروعها والتي استحقت بالفعل عن جدارة تحقيقها لجائزة “أفضل وزارة عربية” والتي حصلت عليها من قبل جائزة التميز العربي والمقامة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, مهنئاً القيادة الرشيدة والوطن بهذا الإنجاز الوطني للوزارة والذي نفتخر به جميعاً .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بفرع وزارة التجارة في المنطقة ودعم نشاطاتها نحو خدمة العملاء ومتابعة كل مايخص الفرع ، والاطلاع على تسهيل إجراءات سير الأعمال والوقوف على احتياجاته.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم فهد الحربي.