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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام
http://almnatiq.net/?p=928764
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام حسين بن عبدالله بن سنه.

واطلع سموه في مستهل اللقاء على إيجازٍ عن جهود البنك في تطوير المنتجات التمويلية التي يقدمها، والتوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، مؤكداً سموه ضرورة العمل على التوسع في الخدمات غير المالية لهذه المشروعات، والعمل مع مختلف الجهات لتذليل العقبات التي تواجهها، والحرص على تمكين المستفيدين من تعزيز ثقافة الاستثمارلدى مختلف الشرائح، والتحول نحو المنتجات التنموية بدلاً عن الرعوية، وتحسين الإلمام بالثقافة المالية، وتقديم برامج نوعية في ذلك، مشيداً سموه بما يبذله  البنك من جهود للإسهام في برامج التنمية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، متمنياً للبنك ومنسوبيه التوفيق.

من جانبه قدم مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام حسين بن سنه، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على حرصهما لتمكين البنك من تقديم برامج متميزة، وتطوير منتجاته، وتعزيز شراكته مع مختلف الجهات في المنطقة، وتعزيز الدور الاجتماعي والتنموي للبنك لخدمة المستفيدين.

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