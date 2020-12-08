نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي باللهابة

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) رئيس المجلس البلدي ببلدية اللهابة بمحافظة قرية العليا عبدالله بن عبدالعزيز الدويش، وعدد من أعضاء المجلس.

ونوه سموه بالدور الهام للمجالس البلدية في تعزيز مسيرة التنمية المحلية، بفضل الدعم الكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله-، مشيراً سموه لضرورة العمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات البلدية، والتنسيق مع مختلف الجهات لتطوير الخدمات البلدية، ومواكبة رؤية القيادة وتطلعات المستفيدين، مبيناً أهمية التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع، والاستماع لمقترحاتهم التطويرية، والالتقاء بشكلٍ دوري بهم، ومعالجة الشكاوى حول خدمات التشغيل والصيانة، بما يضمن فعالية المجلس في أداء دوره المناط به، متمنياً سموه للمجلس ومنسوبيه التوفيق.

من جهته قدم رئيس المجلس البلدي ببلدية اللهابة عبدالله الدويش، باسمه وباسم أعضاء المجلس، الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ” حفظهما الله”، على توجيهاتهم الكريمة، ومنها تفعيل الدورالاجتماعي للمجلس، مبيناً أن المجلس يعمل على متابعة المشروعات المقرة في نطاق عمله، ويعزز التواصل البناء مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمامها.