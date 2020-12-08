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الأمير فيصل بن مشعل يكرم المشاركين والداعمين في معرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة والمقام بمحافظة عنيزة

الأمير فيصل بن مشعل يكرم المشاركين والداعمين في معرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة والمقام بمحافظة عنيزة

منطقة القصيم
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي باللهابة

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي باللهابة

المنطقة الشرقية
نائب أمير الشرقية يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي باللهابة

أمير الشرقية يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي باللهابة

المنطقة الشرقية

الأمير فيصل بن مشعل يكرم المشاركين والداعمين في معرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة والمقام بمحافظة عنيزة

الأمير فيصل بن مشعل يكرم المشاركين والداعمين في معرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة والمقام بمحافظة عنيزة
http://almnatiq.net/?p=928769

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما قُدم بمعرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة من جهود وأعمال تدعم الحراك الثقافي بالمنطقة , مهنئناً سموه فريق العمل والمشاركين والداعمين بمناسبة نجاح المعرض.

وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ماتحظى به الثقافة من رعاية واهتمام ، لافتاً الانتباه إلى أنه لا تطور ولا رقي إلا بالعلم والثقافة.
كما شكر الأمير فيصل بن مشعل محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، المشرف العام على جهوده المبذولة في معرض الكتاب في نسخته الثالثة ، مبدياً إعجابه بالنماذج التي شاهدها سموه خلال العرض المرئي ، واصفاً ذلك بأنه يبشر بمستقبل واعدٍ لهذا الوطن في الجانب الثقافي. 

جاء ذلك خلال تكريم سموه في الإمارة اليوم , الداعمين والمنظمين لمعرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة الذي أقيم بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ،وعدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين. 

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