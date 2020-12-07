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أمير المدينة المنورة يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”

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أمير المدينة المنورة يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”

أمير المدينة المنورة يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
http://almnatiq.net/?p=928775

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة بديوان الإمارة اليوم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني، وعدداً من قيادات الصندوق.  واستمع سموه خلال اللقاء، لشرحٍ عن البرامج والمبادرات الموجهة من “هدف” لأطراف سوق العمل، بالإضافة إلى إحصاءاتٍ عن جهود منظومة سوق العمل في المنطقة، وأوجه الشراكة والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص, والمسارات الجديدة لدعم التوطين والتدريب على رأس العمل، والبرامج التي  تُسهم في تحفيز الطاقات الوطنيّة للالتحاق بسوق العمل.  عقب ذلك، شهد سمو أمير منطقة المدينة المنورة, مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مع جامعة طيبة، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، وشركة نماء المنورة، ولجنة التوطين بإمارة المنطقة، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع. 
وجرت مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين سعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني مع كل من: معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة المدينة المنورة الأستاذ منير محمد بن سعد.فيما وقع النائب التنفيذي للأعمال بالصندوق الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أباالخيل مع كل من:رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع الأستاذ مراد بن علي العروي، والرئيس التنفيذي لشركة نماء المنورة الأستاذ صالح أختربيك.كما وقع مدير عام قطاع المرصد الوطني للعمل بالصندوق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني مع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس ماجد بن سعد الحربي.
وتأتي اتفاقيات التعاون في إطار الجهود المشتركة بين كافة الأطراف، لدعم تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات المنطقة، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، وإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، إضافةً إلى تطوير مستويات الأداء والإنتاجية بين مختلف الكوادر الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة، وزيادة فرص التوظيف بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. 
وهنأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة قيادات الجهات الموقعة على الاتفاقية بهذا التعاون المُشترك, مؤكداً على ضرورة العمل المُستمر لتحقيق الأهداف المنشودة, وبذل كل الجهود للتعاون المُثمر, للوصول إلى نتائج مُحققة على أرض الواقع يستفيد منها أبناء وبنات طيبة الطيبة, مُتمنياً التوفيق للجميع. 
وتشمل اتفاقيات التعاون التي أبرمها “هدف” مع الجهات الخمس، على إيجاد تعاون استراتيجي للاستفادة من بيانات وخدمات المرصد الوطني للعمل، من خلال إنشاء وحدة دراسات لسوق العمل بالمنطقة، وعقد شراكات لتقديم التدريب والتوظيف لأبناء وبنات المنطقة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل بما يتواءم مع برامج التوطين، إضافةً إلى إقامة دورات تدريبية إلكترونية من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، وتدريب وتطوير مهارات 7 آلاف من الكوادر الوطنية على رأس العمل، من خلال إلحاقهم بفُرص تدريبية نوعيّة في منشآت القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”, إلى جانب تبادل الآراء والمعلومات بصورة مُنتظمة، وتشكيل فريق عمل لمتابعة التنفيذ، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيق أهدافها.

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