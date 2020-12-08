انطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية

المناطق - واس

انطلقت مناوارت التمرين المشترك مخالب الصقر 2 ( 2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية.

كما واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.