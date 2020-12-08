أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات مع مجموعة مدارس دار جنى العالمية

المناطق - المدينة المنورة

وقّع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات مع مجموعة مدارس دار جنى العالمية، والمزمع تنفيذها على مساحة تبلغ 47,781 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 6000 طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية بعد اكتمال كافة المراحل الانشائية المتعددة للمشروع.وتُعنى المجموعة التعليمية بتقديم مستويات عالية في خدمات التعليم الأهلي بمنطقة المدينة المنورة تسهم في تحسين الخدمات التعليمية، وتعزز من استراتيجية الأمانة في منظومة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم برامج وخدمات تعليمية جديدة ومتميزة.ويشمل العقد الاستثماري الذي وقعه من جانب شركة مدارس دار جنى العالمية الأستاذ أسامة مطبقاني، إقامة المشروع في حي عُروة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر المُقبل 2021م، ويقدم المشروع خدمات وبرامج تعليمية مميزة للبنين والبنات في بيئة تعليمية جاذبة تحرص على التحسين المستمر في جودة التعليم عن طريق تحديث الهيكل الداخلي للوسائل التعليمية بما يلائم متطلبات تكنولوجيا المعلومات من معدات ووسائل حديثة تتلائم مع البيئة التعليميّة المتميزة في إثراء المحتوى العلمي والتكنولوجي والتحديث المستمر لمواكبة التطّور والاهتمام بالأنشطة غير الصفية المتنوعة والتي تشمل البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية والإبداعية، ويتضمن المشروع فصولاً دراسية ومكتبات ومعامل مجهزة على أعلى مستويات التقنيات التعليمية.وتُعد مدارس دار جنى العالمية التي تأسست في العام 1999م في محافظة جدة، ولديها حالياً 6000 طالب وطالبة، ويديرها 1000 موظف في مختلف التخصصات التعليمية والتشغيلية، من المجمعات التعليمية الرائدة التي تتبع المنهج الأمريكي المتكامل في جميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى دروس اللغة العربية وتعليم وحفظ القرآن الكريم وتهتم بالأنشطة غير الصفية الاجتماعية والثقافية والترفيهية والإبداعية المتنوعة وحازت المجموعة التعليمية على اعتمادوتسعى أمانة منطقة المدينة المنورة إلى استقطاب الاستثمارات المتميزة التي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المدينة المنورة وتوفر المزيد من فرص العمل الجديدة بالشراكة مع الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ، وذلك بهدف توفير خيارات تعليمية متعددة ذات مستويات عالية في مجال التعليم الأهلي وترفع معدلات التنافسية للمنظومة التعليمية وتحسن مخرجات التعليم بالمنطقة.