قرقاش: الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج

المناطق - وكالات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن “الإمارات تدعم السعودية نيابة عن الدول الـ 4 بجهود تعزيز التضامن بالخليج”

وقال إن “علاقات دول الخليج مع مصر ركن أساسي لحفظ الأمن العربي”.

وأضاف قرقاش على “تويتر” أن الإمارات تتطلع إلى “قمة خليجية ناجحة”.

ومن جانبها، أعلنت مصر، الثلاثاء، تثمينها وتقديرها لجهود الكويت في حل الأزمة مع قطر.

وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.