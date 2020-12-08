أمانة منطقة تبوك تسخر الإمكانات لمواجهة سيول الأمطار

ستكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وتنظيف مناطق تجمعات المياه في المناطق المنخفظة والطرقات .ووجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ الأمانة بالتأكد من سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار ومصارف السيول في جميع المدن والمحافظات بالمنطقة والمتابعة والتواصل الدائم على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية لنشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الأمطار والسيول التي قد تشهدها المنطقة – بمشيئة الله – .وقامت آليات أمانة تبوك بإزالة الحشائش والترسبات الأرضية بوادي أبو نشيفة ووادي ضبعان بمساحة إجمالية تتجاوز المليونين متر مربع وتواصل الأمانة العمل لرفع درجة الاستعداد في جميع مراكز العمليات بالبلديات على مدار الساعة لاستقبال كافة بلاغات وجود التجمعات لمياه الأمطار والسيول والتي تمثل خطراً على المواطنين والمقيمين وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية عبر الرقم 940 .