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أمين تبوك يقف على سير العمل في الحديقة المركزية ومشتل الأمانة الجديد

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أمين تبوك يقف على سير العمل في الحديقة المركزية ومشتل الأمانة الجديد

أمين تبوك يقف على سير العمل في الحديقة المركزية ومشتل الأمانة الجديد
http://almnatiq.net/?p=928801
المناطق- تبوك:

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم ” مشروع الحديقة المركزية ” وعدداً من المشروعات التنموية بمدينة تبوك .وتخدم الحديقة المركزية الجزء الجنوبي من المدينة على مساحة تتجاوز المليوني متر مربع والتي تشكل المحور الأساسي لأنسنة المدن التي تحتوي على مسطحات خضراء تتجاوز الـ 680 ألف متر مربع وممشى بطول يزيد عن ٢كم اضافة إلى ممرات المشاة داخل المسطحات الزراعية وكذلك مسار للدراجات الهوائية والمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى إلى جانب العناصر الجمالية.كما تفقد أمين منطقة تبوك مشروع مشتل الأمانة الحديث ويضم بيوت محمية بتقنيات حديثة وعالية الجودة .وفي نهاية الجولة قدم أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ الشكر لجميع العاملين مشيراً إلى أهمية تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني وما تسهم فيه هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة للمدينة .

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