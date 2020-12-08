احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″
أبرز المواد
 3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 “الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون
أبرز المواد
 المرض الغامض يجتاح الهند.. و”تحليل الدم” يفجر مفاجأة
أبرز المواد
 تقدم طلبة المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنةً بنتائج 2015
أبرز المواد
 أمين تبوك يقف على سير العمل في الحديقة المركزية ومشتل الأمانة الجديد
منطقة تبوك
 أمير الجوف يطلق غدًا فريق متكاتفون التطوعي التابع لمكافحة المخدرات
منطقة الجوف
 أمانة منطقة تبوك تسخر الإمكانات لمواجهة سيول الأمطار
منطقة تبوك
 “هيئة الاتصالات” تنظم ندوة دولية افتراضية حول تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي
أبرز المواد
 قرقاش: الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج
أبرز المواد
 أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات مع مجموعة مدارس دار جنى العالمية
منطقة المدينة المنورة
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح

أبرز المواد
جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

أبرز المواد
3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
“الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون

“الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون

أبرز المواد

“الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون

“الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون
http://almnatiq.net/?p=928810
المناطق - واس

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان أربع اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 800 مليون ريال لتطوير البنية التحتية للمرحلة الثانية من مشروع “مرسية” السكني ضمن ضاحية الجوان بالرياض، ومشروع “خيالا” في حي الحمدانية بمحافظة جدة، وذلك بحضور معالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
ويأتي المشروعان ضمن المشاريع النوعية التي تُنفّذ بالشراكة مع القطاع الخاص، استكمالاً لأعمال تطوير البنية التحتية لمشروعين ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الذي يقع في موقع إستراتيجي شمال العاصمة الرياض على مساحة تصل إلى 5 ملايين م2 توفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، ليصل حجم المشروع بجميع مراحله إلى نحو 14,300 وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية ومجتمعية متكاملة.
فيما يعدّ مشروع “خيالا” استمراراً للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة التي تتوزع على مستوى محافظة جدة، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2 في الجزء الشمالي من المحافظة ويوفّر أكثر من 3500 وحدة سكنية ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس؛ ويتميز كلا المشروعين بتوفر المرافق التعليمية والصحيّة والتجارية والحدائق لتوفير جودة حياة تلبّي احتياجات الأسر السعودية ضمن أسعار مناسبة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، على استمرار الشركة في ضخ المشاريع التي تقدم بيئة سكنية متكاملة وعصرية تشمل مختلف المدن وتخدم جميع فئات المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات “برنامج الإسكان” وكذلك برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030، بما يساعد الأسر على التملّك السكني.
وأشار البطي إلى أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص يأتي استمرارا لجهود الشركة في إطلاق مشاريع سكنية بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح
جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″
3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*