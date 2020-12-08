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3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=928813
المناطق - واس

سجل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة مفارقة نادرة، بتمكن ثلاثة أشقاء بحرينيين من انتزاع المركز الأول في ثلاثة أشواط مختلفة، ونافسوا والدهم بمسابقة الملواح التي أسدلت الستار اليوم الثلاثاء على الأشواط التأهيلية للدوليين.
وكان الصقار البحريني بدر بن عبدالوهاب أحمد الهرمسي الهاجري قد حقق بصقره “سلطان” المركز الأول بشوط جير بيور قرناس للملاك، وقطع الصقر مسافة السباق البالغة أربع مئة متر في 17 ثانية و 575 جزءاً من الثانية، فيما حقق المركز الثاني والده عبدالوهاب الهاجري، بصقره “حنيف سلطان”، الذي قطع السباق بفارق 600 جزء من الثانية عن ابنه.
كما تصدر بدر شوطاً آخر، وهو شاهين فرخ ملاك، بصقره “ميثاق”، بزمن 18 ثانية و 737 جزءاً من الثانية.
أما أحمد، شقيق بدر، فحقق المركز الأول في شوط شاهين قرناس للملاك بصقره “دوريان”، بزمن 18 ثانية و 386 جزءاً من الثانية.
فيما كان الشقيق الثالث محمد يحقق بطولة شوط آخر، ليتوج صقره “جلمود” في المركز الأول لشوط شاهين فرخ محترفين، بزمن 19 ثانية و 361 جزءاً من الثانية، وتمكن محمد من تحقيق المراكز الثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر بالشوط نفسه.

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