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جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

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جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″
http://almnatiq.net/?p=928816

حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تقدماً بـ 59 مرتبة في ترتيبها الحالي عن السنة الماضية في التصنيف العالمي””UI Green Metric Ranking 2020، لقياس تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، لتحل هذا العام في المرتبة (2) محلياً، والمرتبة (4) على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمركز (79) عالميًا.
يعد تصنيف Green Metric Ranking”” تصنيفًا سنوياً للجامعات، لقياس الجهود المستدامة للحرم الجامعي، ويشارك فيه (912) جامعة من (94) دولة حول العالم، فيما يعتبر التصنيف أداة للتعامل مع تحديات الاستدامة، للحد من الآثار البيئية السلبية، و يعتمد على 6 مؤشرات رئيسية هي: البنية التحتية، الطاقة، النفايات، الماء، النقل، مستوى العملية التعليمية.
ويعكس تقدم الجامعة في السنة الحالية مقارنة بالمركز(138) في 2019، حجم اهتمام الجامعة بالمعايير البيئة الدولية، وجهودها في سبيل توفير بيئة صحية تعليمية متكاملة، تحقق الاستدامة البيئية في كافة مستوياتها، لتكون بذلك أداة للتقييم الذاتي في استدامة الحرم الجامعي لمؤسسات التعليم العالي محلياً ودولياً.
يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن شاركت أيضاً في التصنيف العالمي لمؤسسة التايمز “THE: Impact Ranking” لأهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من اهتمامها المتنامي بتحقيق الاستدامة وتطبيق أفضل ممارساتها في جميع المجالات، وتأكيداً على مساهمتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالحصول على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية.

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