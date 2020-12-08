احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″
أبرز المواد
 3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 “الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون
أبرز المواد
 المرض الغامض يجتاح الهند.. و”تحليل الدم” يفجر مفاجأة
أبرز المواد
 تقدم طلبة المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنةً بنتائج 2015
أبرز المواد
 أمين تبوك يقف على سير العمل في الحديقة المركزية ومشتل الأمانة الجديد
منطقة تبوك
 أمير الجوف يطلق غدًا فريق متكاتفون التطوعي التابع لمكافحة المخدرات
منطقة الجوف
 أمانة منطقة تبوك تسخر الإمكانات لمواجهة سيول الأمطار
منطقة تبوك
 “هيئة الاتصالات” تنظم ندوة دولية افتراضية حول تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي
أبرز المواد
 قرقاش: الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج
أبرز المواد
 أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات مع مجموعة مدارس دار جنى العالمية
منطقة المدينة المنورة
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح

أبرز المواد
جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

أبرز المواد
3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
“الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون

“الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون

أبرز المواد

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح
http://almnatiq.net/?p=928819
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

روابط ذات صلة

جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″

جامعة الأميرة نورة تحل في المرتبة(2) محلياً و(79) عالمياً على مستوى الجامعات في تصنيف UI Green Metric” 2020″
3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

3 أشقاء بحرينيين ينافسون والدهم ويحققون المراكز الأولى في “ملواح” مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
“الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون

“الوطنية للإسكان” توقع 4 عقود لمشاريع البنية التحتية بالرياض وجدة بقيمة تتجاوز 800 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*