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ولي العهد يعزي ولي العهد في الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح

ولي العهد يعزي ولي العهد في الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح
http://almnatiq.net/?p=928824
المناطق - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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