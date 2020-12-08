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إعلان المتأهلين مبدئياً في “نخبة النخبة ” للون المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان المتأهلين مبدئياً في “نخبة النخبة ” للون المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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ولي العهد يعزي ولي العهد في الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح

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إعلان المتأهلين مبدئياً في “نخبة النخبة ” للون المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان المتأهلين مبدئياً في “نخبة النخبة ” للون المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=928832
المناطق - وكالات

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم ،أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ “نخبة النخبة” عن لون “المجاهيم”.
وسجل في المنافسة 5 ، شارك منهم 4 تأهَّلوا جميعًا، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور غداً.
وضمت قائمة المتأهلين، السعوديَيْن فرحان بن محمد بن نادر الدوسري وفرج بن هادي بن فرج المري، والإماراتيَيْن الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان ومحمد بن صالح بن مجرن العامري.

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