تسجيل رقم قياسي جديد لدرجة الحرارة على الأرض

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http://almnatiq.net/?p=928840
المناطق - وكالات

توصل خبراء خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) ، بعد تحليل درجة حرارة الهواء وسطح الأرض، إلى أن شهر نوفمبر 2020 كان الأكثر سخونة في أوروبا على مدى سنوات المتابعة.

ويفيد موقع Phys.org، بأن درجة الحرارة في شهر نوفمبر المنصرم كانت أعلى بمقدار 0.8 درجة مئوية من درجة الحرارة المسجلة عامي 2008 و2010، وأعلى بمقدار 0.1 درجة مئوية من الرقم القياسي المسجل سابقا.

وأن الخريف في أوروبا كان أسخن بمقدار 1.9 درجة من المتوسط العام، وبمقدار 0.4 درجة من خريف عام 2006، الذي كان يعتبر الأكثر سخونة. ووفقا للخبراء، هذه البيانات تتفق مع اتجاه الاحترار على المدى الطويل.

و أعلنت خدمة C3S ، أنه بعد الشهر الأخير سيتضح فيما إذا كان عام 2020 دافئا مثل عام 2016 . وقد ارتفعت درجات الحرارة في العالم حتى الآن بمقدار درجة مئوية واحدة، وتسببت في حدوث العديد من الكوارث الطبيعية على الأرض، مثل حرائق الغابات والعواصف الاستوائية. وبالإضافة إلى ذلك يلاحظ اختفاء طبقة جليد بحر كارا، وتقلص مساحة الغطاء الجليدي في القطب الشمالي، الذي يسخن أسرع من مناطق الأرض الأخرى.

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