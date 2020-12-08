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بايدن: لا أعد بإنهاء كورونا خلال أول 100 يوم من ولايتي

بايدن: لا أعد بإنهاء كورونا خلال أول 100 يوم من ولايتي
http://almnatiq.net/?p=928843
المناطق - رويترز

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه لا يعد “بإنهاء فيروس كورونا بأول 100 يوم من ولايته”، وتعهد بتغيير مسار الجائحة خلال هذه المدة.

وأوضح بايدن في تصريح له أن إدارته ستسعى للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في أول 100 يوم له من حكمه وأضاف: “إعادة الأطفال إلى المدارس سيكون أولوية وطنية في أول 100 يوم من ولايتي”.

ولفت إلى أنه يحتاج إلى الكونغرس الأمريكي ليتمكن من توزيع اللقاحات الممولة بالكامل على جميع الولايات المتحدة.

وقال: “حزمة مكافحة فيروس كورونا المدعومة من الحزبين في الكونغرس هي البداية فقط”.

وشدد على أنه يحتاج إلى إجراء عاجل هذا الشهر لوضع الموارد في مكانها لتوزيع اللقاح، لافتا إلى أن المزيد من الإجراءات من الكونغرس ستكون مطلوبة في العام المقبل لتمويل ما تبقى من جهود التوزيع.

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